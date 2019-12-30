Медики розповіли про стан звільнених українців

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Усі звільнені українці, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію – у задовільному стані, або середнього ступеню тяжкості. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.