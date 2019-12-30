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Медики розповіли про стан звільнених українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Усі звільнені українці, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію – у задовільному стані, або середнього ступеню тяжкості. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.

"Хронічні захворювання є, є гіпертонічна хвороба у багатьох, є загострення сечокам’яної хвороби, хронічні холіцистити, панкреатити. Хронічно-обструктивні захворювання легень. Всі ці проблеми хронічні є. Але на даний момент в клініці немає жодної людини, яка б потребувала інтенсивної терапії і переведення у відділення інтенсивної терапії та анестезіології. Всі на даний момент або в задовільному стані, або середнього ступеня важкості", - сказав Строкань.

Він додав, що є декілька пацієнтів, які потребуватимуть планових оперативних втручань після дообстеження.

"...П’ять шостих пацієнтів потребують стоматологічної допомоги в обов’язковому порядку. Практично у всіх є на даний момент в різних ступенях прояви посттравматичного стресового розладу і загострення всіх хронічних хвороб, які в них були на момент ув’язнення", - додав Строкань.

Нагадаємо, медики розповіли, скільки звільнені українці пробудуть у "Феофанії".

29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.

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