Медики розповіли, скільки звільнені українці пробудуть у "Феофанії"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Звільнені українці, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію, пробудуть в лікарні той термін, який знадобиться для лікування. Про це повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань під час брифінгу щодо стану звільнених утримуваних, передає кореспондент УНН.

"Для кожного персоналізовано та індивідуально. Немає загальних термінів. Комусь потрібно для обстеження одну-дві доби, враховуючи наші швидкості, а комусь, можливо, і тиждень, і два. В залежності від ситуації, яке лікування буде потрібне", - сказав Строкань.

Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.

Додамо, звільнені з полону пройшли основні обстеження у "Феофанії".

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