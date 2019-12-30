Медики розповіли, скільки звільнені українці пробудуть у "Феофанії"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Звільнені українці, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію, пробудуть в лікарні той термін, який знадобиться для лікування. Про це повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні "Феофанія" Андрій Строкань під час брифінгу щодо стану звільнених утримуваних, передає кореспондент УНН.
"Для кожного персоналізовано та індивідуально. Немає загальних термінів. Комусь потрібно для обстеження одну-дві доби, враховуючи наші швидкості, а комусь, можливо, і тиждень, і два. В залежності від ситуації, яке лікування буде потрібне", - сказав Строкань.
Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Додамо, звільнені з полону пройшли основні обстеження у "Феофанії".