Медики рассказали, сколько освобожденные украинцы пробудут в "Феофании"

"Для каждого персонализировано и индивидуально. Нет общих сроков. Кому-то нужно для обследования одни-двое суток, учитывая наши скорости, а кому-то, возможно, и неделю, и две. В зависимости от ситуации, какое лечение потребуется", - сказал Строкань.

Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

Добавим, освобожденные из плена прошли основные обследования в "Феофании".