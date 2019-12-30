Медики рассказали, сколько освобожденные украинцы пробудут в "Феофании"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Освобожденные украинцы, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украине территорию, пробудут в больнице тот срок, который понадобится для лечения. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань во время брифинга относительно состояния освобожденных удерживаемых, передает корреспондент УНН.
"Для каждого персонализировано и индивидуально. Нет общих сроков. Кому-то нужно для обследования одни-двое суток, учитывая наши скорости, а кому-то, возможно, и неделю, и две. В зависимости от ситуации, какое лечение потребуется", - сказал Строкань.
Напомним, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".
Добавим, освобожденные из плена прошли основные обследования в "Феофании".