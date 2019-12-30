Медики рассказали о состоянии освобожденных украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Все освобожденные украинцы, которых при обмене с ОРДЛО передали на подконтрольную Украине территорию - в удовлетворительном состоянии, или средней степени тяжести. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главного врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, передает корреспондент УНН.
"Хронические заболевания есть, есть гипертоническая болезнь у многих, есть обострение мочекаменной болезни, хронические холициститы, панкреатиты. Хронически-обструктивные заболевания легких. Все эти проблемы хронические есть. Но на данный момент в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии и переводе в отделение интенсивной терапии и анестезиологии. Все сейчас или в удовлетворительном состоянии, или средней степени тяжести", - сказал Строкань.
Он добавил, что есть несколько пациентов, требующих плановых оперативных вмешательств после дообследования.
"...Пять шестых пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке. Практически у всех есть на данный момент в разных степенях проявления посттравматического стрессового расстройства и обострение всех хронических болезней, которые у них были на момент заключения", - добавил Строкань.
Напомним, медики рассказали, сколько освобожденные украинцы пробудут в "Феофании".
29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис Президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.