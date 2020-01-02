Четверо звільнених з полону після Нового року не повернулись до “Феофанії” - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Четверо звільнених українців, яких під час обміну з ОРДЛО передали на підконтрольну Україні територію, після новорічних свят не повернулись до клінічної лікарні “Феофанія”. Про це під час брифінгу повідомив заступник головного лікаря з медичної частини клінічної лікарні “Феофанія” Андрій Строкань, передає кореспондент УНН.
“Із 64 людей, які до нас з початку поступили в лікарню, (11 - ред.) виписались напередодні Нового року і залишилось 53. Вони всі повідомляли нас, що планують повернутись, але дехто казав, що не знає, коли повернеться або 2 січня, або 8. Станом на 14:00, повернулись і знаходяться в лікарні ще 7 людей, загальна кількість становить 60 людей. Четверо не повернулись”, — сказав лікар.
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Нагадаємо, 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО. На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. Пізніше Офіс Президента опублікував детальний список українців, які повернулися.