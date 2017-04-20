Четверо украинских военных получили ранения - штаб АТО

“Четверо военнослужащих сил АТО получили ранения”, — сообщили в штабе.

Также в пресс-центре АТО сообщили, что с начала суток враг 22 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников.

В частности, как отметили в штабе, на приморском направлении по позициям вблизи Марьинки враг бил из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

“С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по опорным пунктам рядом с Павлополем и Водяным. Пулеметы больших калибров применял по защитникам Чермалык и Красногоровки, а по защитникам Новоселовки Второй вел огонь из стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Как сообщили в штабе АТО, на донецком направлении, по позициям рядом Авдеевки враг применял 82-миллиметровые минометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Кроме того, по сообщению пресс-центра, по опорным пунктам вблизи шахты “Бутовка” бил из танка и из минометов калибра 82 мм. Позиции в районах населенных пунктов Каменка, майорских, Зайцево и Пески противник обстреливал из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. По защитника опытно вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении с 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов враг обстрелял опорные пункты у Катериновки. По позициям рядом населенного пункта Донец вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия, отметили в штабе АТО.

Как сообщал УНН, штаб АТО опроверг информацию российских интернет-ресурсов о якобы подрыв группы украинских военных в районе Широкой Балки.