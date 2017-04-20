Четверо українських військових отримали поранення – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Протягом сьогоднішнього дня у зоні проведення АТО зазнали поранень четверо українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на дані прес-центру штабу АТО.
“Четверо військовослужбовців сил АТО отримали поранення”, — повідомили у штабі.
Також у прес-центрі АТО поінформували, що з початку доби ворог 22 рази відкривав вогонь по опорних пунктах українських захисників.
Зокрема, як зазначили у штабі, на приморському напрямку по позиціях поблизу Мар’їнки ворог гатив з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
“З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах поруч Павлополя та Водяного. Кулемети великих калібрів застосовував по оборонцях Чермалика та Красногорівки, а по захисниках Новоселівки Другої вів вогонь зі стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Як поінформували у штабі АТО, на донецькому напрямку, по позиціях поруч Авдіївки ворог застосовував 82-міліметрові міномети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.
Крім того, за повідомлення прес-центру, по опорних пунктах поблизу шахти “Бутівка” гатив з танку та з мінометів калібру 82 мм. Позиції в районах населених пунктів Кам’янка, Майорськ, Зайцеве та Піски противник обстрілював з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. По оборонцях Опитного вів вогонь з великокаліберних кулеметів.
На луганському напрямку, з 82-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог обстріляв опорні пункти біля Катеринівки. По позиціях поруч населеного пункту Донець вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, зазначили у штабі АТО.
Як повідомляв УНН, штаб АТО заперечив інформацію російських інтернет-ресурсів про нібито підрив групи українських військових в районі Широкої Балки.