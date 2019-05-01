Четверо украинских теннисисток сыграют на турнире в России

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102617 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106898 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109658 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110808 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 137307 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144899 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130309 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130351 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

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Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 101604 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 101512 просмотра
Актуальное
Четверо украинских теннисисток сыграют на турнире в России

Четверо украинских теннисисток сыграют на турнире в России

Киев  •  УНН

 • 6892 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Четыре украинские теннисистки стартуют в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 25 тыс. долл. - "RWB Ladies Cup 2019", который пройдет в Химках (Россия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В первом раунде дончанка 23-летняя Валерия Страхова, посеянная под первым номером, встретится с одной из победительниц квалификационного турнира, 17-летняя киевлянка Дарья Снегири сыграет с четвертой ракеткой турнира британкой Майей Лумсден, 18-летняя киевлянка Виктория Дема на старте сразится с россиянкой Анной Моргиной, а киевлянка 24-летняя Ольга Янчук (3) померяется силами с Оксаной Селехметевою из России.

Как сообщал УНН, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов дал оценку решению Свитолиной не ехать на соревнования в Москве.

Украинские Национальные Новости

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