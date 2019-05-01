Четверо украинских теннисисток сыграют на турнире в России
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Четыре украинские теннисистки стартуют в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 25 тыс. долл. - "RWB Ladies Cup 2019", который пройдет в Химках (Россия), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В первом раунде дончанка 23-летняя Валерия Страхова, посеянная под первым номером, встретится с одной из победительниц квалификационного турнира, 17-летняя киевлянка Дарья Снегири сыграет с четвертой ракеткой турнира британкой Майей Лумсден, 18-летняя киевлянка Виктория Дема на старте сразится с россиянкой Анной Моргиной, а киевлянка 24-летняя Ольга Янчук (3) померяется силами с Оксаной Селехметевою из России.
Как сообщал УНН, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов дал оценку решению Свитолиной не ехать на соревнования в Москве.