Респект: Жданов прокоментував рішення Світоліної не їхати на турнір у Москву
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Міністр молоді та спорту Ігор Жданов привітав рішення першої тенісистки країни Еліни Світоліної не їхати на турнір Moscow River Cup у Москві. Про це він заявив у своєму Facebook, передає УНН.
"Можу лише привітати рішення першої ракетки України Еліни Світоліної не виступати на комерційному турнірі з тенісу в Москві. Завжди є щось важливіше за гроші. Респект!" - заявив Жданов.
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Нагадаємо, раніше Світоліна розкрила плани на майбутню частину сезону.