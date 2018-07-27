Респект: Жданов прокомментировал решение Свитолиной не ехать на турнир в Москву
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов приветствовал решение первой теннисистки страны Элина Свитолина не ехать на турнир Moscow River Cup в Москве. Об этом он заявил в своем Facebook, передает УНН.
"Могу только поздравить решение первой ракетки Украины Элины Свитолиной не выступать на коммерческом турнире по теннису в Москве. Всегда есть что-то важнее денег. Респект!" - заявил Жданов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теннисистку Свитолину наградили орденом "За заслуги"
Напомним, ранее Свитолина раскрыла планы на будущую часть сезона.