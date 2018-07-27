Респект: Жданов прокомментировал решение Свитолиной не ехать на турнир в Москву

"Могу только поздравить решение первой ракетки Украины Элины Свитолиной не выступать на коммерческом турнире по теннису в Москве. Всегда есть что-то важнее денег. Респект!" - заявил Жданов.

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Напомним, ранее Свитолина раскрыла планы на будущую часть сезона.