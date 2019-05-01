Четверо українських тенісисток зіграють на турнірі в Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Чотири українські тенісистки стартуватимуть в основній сітці турніру ITF з призовим фондом 25 тис. дол. – "RWB Ladies Cup 2019", що проходитиме в Хімках (Росія), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У першому раунді донеччанка 23-річна Валерія Страхова, посіяна під першим номером, зустрінеться з однією з переможниць кваліфікаційного турніру, 17-річна киянка Дарина Снігур зіграє з четвертою ракеткою турніру британкою Майєю Лумсден, 18-річна киянка Вікторія Дьома на старті битиметься з росіянкою Ганною Моргіной, а киянка 24-річна Ольга Янчук (3) поміряється силами з Оксаною Селехметевою з Росії.
Як повідомляв УНН, міністр молоді та спорту України Ігор Жданов дав оцінку рішенню Світоліної не їхати на змагання у Москві.