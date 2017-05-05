Четверо гражданских погибли на прошлой неделе на Донбассе - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На прошлой неделе от мин и боеприпасов, которые не взорвались, на Донбассе погибли четверо гражданских и еще шестеро были ранены. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе мы подтвердили 10 случаев жертв среди гражданского населения от мин и боеприпасов, которые не взорвались. Из них четыре погибших и шесть раненых", - сообщил А.Хуг.
Как сообщал УНН, в Луганске боевики так называемой "комендатуры" во время проведения "разъяснительной беседы" до смерти забили 38-летнего жителя Станицы Луганской.