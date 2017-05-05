Четверо гражданских погибли на прошлой неделе на Донбассе - ОБСЕ

"На прошлой неделе мы подтвердили 10 случаев жертв среди гражданского населения от мин и боеприпасов, которые не взорвались. Из них четыре погибших и шесть раненых", - сообщил А.Хуг.

Как сообщал УНН, в Луганске боевики так называемой "комендатуры" во время проведения "разъяснительной беседы" до смерти забили 38-летнего жителя Станицы Луганской.