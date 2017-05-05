Четверо цивільних загинули минулого тижня на Донбасі – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Минулого тижня від мін та боєприпасів, що не вибухнули, на Донбасі загинули четверо цивільних та ще шестеро були поранені. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
“Минулого тижня ми підтвердили 10 випадків жертв серед цивільного населення від мін та боєприпасів, що не вибухнули. З них чотири загиблих і шість поранених”, — повідомив А.Хуг.
Як повідомляв УНН, у Луганську бойовики так званої “комендатури” під час проведення “роз’яснювальної бесіді” до смерті забили 38-річного жителя Станиці Луганської.