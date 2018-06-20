Чешские депутаты написали письмо в РФ с требованием немедленно освободить Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Чешские депутаты написали письмо в РФ с требованием немедленно освободить Олега Сенцова и еще более 60 незаконно осужденных граждан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Депутаты чешского парламента присоединились к протестам против осуждения Олега Сенцова и направили письмо в посольство РФ с требованием немедленно освободить украинского режиссера и более 60 незаконно осужденных граждан. Под обращением подписались депутаты 5 фракций", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Украина направила председателю региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту письмо с просьбой посетить украинских политзаключенных, содержащихся в местах несвободы на территории России и аннексированного Крыма, которые в знак протеста объявили бессрочную голодовку. Об этом сообщила в Facebook Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова.
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявляет, что российская сторона настаивает сначала на посещении российских заключенных в Украине, и только потом обещают позволить ей встретиться с голодающим в российской колонии украинцес Олегом Сенцов.