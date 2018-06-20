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Чеські депутати написали лист у РФ з вимогою негайно звільнити Сенцова

Чеські депутати написали лист у РФ з вимогою негайно звільнити Сенцова

Київ • УНН

 • 8037 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Чеські депутати написали лист у РФ з вимогою негайно звільнити Олега Сенцова та ще понад 60 незаконно засуджених громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

"Депутати чеського парламенту долучилися до протестів проти засудження Олега Сенцова та направили листа до посольства РФ з вимогою негайно звільнити українського режисера та понад 60 незаконно засуджених громадян. Під зверненням підписалися депутати 5 фракцій", - сказано у повідомлені.

Як повідомляв УНН, Україна направила голові регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста у РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту листа із проханням відвідати українських політв'язнів, що утримуються у місцях несвободи на території Росії і анексованого Криму, які на знак протесту оголосили безстрокове голодування. Про це повідомила у Facebook Уповноважений із прав людини в Україні Людмила Денісова.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російська сторона наполягає спочатку на відвідуванні російських ув'язнених в Україні, і тільки потім обіцяють дозволити їй зустрітися з голодуючим в російській колонії українцем Олегом Сенцовим.

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