Чешское правительство стремится освободиться от санкций на импорт российской стали

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подтвердил просьбу об исключении в отношении импорта российской стали, поскольку страна не может заменить текущего российского поставщика. Вопрос о продлении исключения рассматривается в рамках переговоров по двенадцатому пакету санкций против России, который недавно представила Еврокомиссия.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на интернет-портал Ceske Noviny и Euractiv.

Детали

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела считает, что Чехия получит исключение для импорта российской стали. Об этом Сикела заявил в Брюсселе перед встречей министров торговли ЕС. Чиновник отметил, что страна ищет другие решения, но их пока нет, кроме того он признал, что некоторые поставщики находятся в Китае, но их продукция недостаточно высокого качества, а сами поставки ненадежны.

Я твердо верю, что подход, согласно которому санкции должны в первую очередь вредить тому, против кого они направлены, а не тому, кто их вводит, будет сохранен, и что в этом случае мы получим разрешение - сказал Сикела.

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Нынешнее исключение будет действовать только до следующего года, хотя, как и Бельгия и Италия, Чехия хочет получить исключение для импорта российской стали до 2028 года, сообщило Чешское информационное агентство. В частности в Чехии, металлургическая компания Vítkovice Steel, базирующаяся в Остраве, добивается продления льгот на импорт российской стали до 2028 года. Яна Дронска, пресс-секретарь Vítkovice Steel, сообщила Чешскому информационному агентству, что если срок действия льготы истечет, это может привести к кризису в строительной или автомобильной отраслях.

Напомним

Некоторые страны Евросоюза выступили за смягчение антироссийских санкций, в новом 12-м пакете, поскольку опасаются, что контрактные требования могут поставить европейские компании в невыгодное конкурентное положение.

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