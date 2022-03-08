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Красный Крест запретил Украине использовать свою эмблему на гуманитарных авто – Зеленский

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Международный Красный Крест запрещает Украине использовать свою эмблему на автомобилях, осуществляющих гуманитарные миссии. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Вы знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает Красный Крест, будто это их собственность. И это показательно. Это говорит очень много о том, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах. Но мы этого не допустим. И я этого не допущу. Наши друзья. Они рядом с нами", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что будет обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну, этот геноцид.

"Конечно, мы продолжаем говорить с партнерами. С лидерами, парламентариями всех стран, которые знают, как помочь Украине. У нас очень насыщенные переговорные сутки. Я говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Народ Литвы стоит бок о бок с украинцами всегда в этой борьбе. Мы чувствуем помощь и ценим", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский говорил с президентом Европейского совета, нашим другом Шарлем Мишелем. Говорил и с премьер-министром Индии господином Моди.

"Но есть вещи, которые решаются не в переговорах. А только - от человечности, которая должна одержать победу в ведущих столицах. Должен победить страх. Победить любые выгоды. И тогда мы увидим, что украинское небо - безопасное. Украинские города - разблокированы. Мы можем сделать это вместе, как люди с миром. А если мир будет в стороне - он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего это жизнь. Право на жизнь для каждого", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о циничных поступках российских военных. Оккупанты не просто не дают коридора для вывоза, но еще и создают смертельную опасность.

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