Красный Крест запретил Украине использовать свою эмблему на гуманитарных авто – Зеленский

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"Вы знаете, мне сказали, что Красный Крест, Международный Красный Крест, запрещает нам использовать эмблему на машинах, которые выполняют гуманитарные миссии. Запрещает Красный Крест, будто это их собственность. И это показательно. Это говорит очень много о том, что некоторые люди, очень влиятельные, решили поставить крест на украинцах. Но мы этого не допустим. И я этого не допущу. Наши друзья. Они рядом с нами", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что будет обращаться непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну, этот геноцид.

"Конечно, мы продолжаем говорить с партнерами. С лидерами, парламентариями всех стран, которые знают, как помочь Украине. У нас очень насыщенные переговорные сутки. Я говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Народ Литвы стоит бок о бок с украинцами всегда в этой борьбе. Мы чувствуем помощь и ценим", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский говорил с президентом Европейского совета, нашим другом Шарлем Мишелем. Говорил и с премьер-министром Индии господином Моди.

"Но есть вещи, которые решаются не в переговорах. А только - от человечности, которая должна одержать победу в ведущих столицах. Должен победить страх. Победить любые выгоды. И тогда мы увидим, что украинское небо - безопасное. Украинские города - разблокированы. Мы можем сделать это вместе, как люди с миром. А если мир будет в стороне - он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего это жизнь. Право на жизнь для каждого", - подчеркнул Зеленский.

Дополнения

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о циничных поступках российских военных. Оккупанты не просто не дают коридора для вывоза, но еще и создают смертельную опасность.