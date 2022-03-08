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Червоний Хрест заборонив Україні використовувати свою емблему на гуманітарних авто – Зеленський

Червоний Хрест заборонив Україні використовувати свою емблему на гуманітарних авто – Зеленський

Київ • УНН

 • 388203 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Міжнародний Червоний Хрест забороняє Україні використовувати свою емблему на автомобілях, які здійснюють гуманітарні місії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на машинах, які виконують гуманітарні місії. Забороняє Червоний Хрест, ніби це їхня власність. І це показово. Це говорить дуже багато про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо. І я цього не допущу. Наші друзі. Вони поруч з нами", - сказав Зеленський.

Деталі

Президент зазначив, що буде звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну, цей геноцид.

"Звичайно, ми продовжуємо говорити з партнерами. З лідерами, парламентарями усіх країн, які знають, як допомогти Україні. У нас дуже насичена переговорна доба. Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Народ Литви стоїть пліч-о-пліч з українцями завжди у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу і цінуємо", - розповів Зеленський.

Також Зеленський говорив з президентом Європейської ради, нашим другом Шарлем Мішелем. Говорив і з прем’єр-міністром Індії паном Моді.

"Але є речі, які вирішуються не у переговорах. Які не залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди. І тоді ми побачимо, що українське небо – безпечне. Українські міста – розблоковані. Ми можемо зробити це разом, як люди зі світом. А якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Право на життя для кожного", - наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський розповів про цинічні вчинки російських військових. Окупанти не просто не дають коридору для вивезення, але ще й створюють смертельну небезпеку.

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