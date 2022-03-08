Червоний Хрест заборонив Україні використовувати свою емблему на гуманітарних авто – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міжнародний Червоний Хрест забороняє Україні використовувати свою емблему на автомобілях, які здійснюють гуманітарні місії. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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"Ви знаєте, мені сказали, що Червоний Хрест, Міжнародний Червоний Хрест, забороняє нам використовувати емблему на машинах, які виконують гуманітарні місії. Забороняє Червоний Хрест, ніби це їхня власність. І це показово. Це говорить дуже багато про те, що деякі люди, дуже впливові, вирішили поставити хрест на українцях. Але ми цього не допустимо. І я цього не допущу. Наші друзі. Вони поруч з нами", - сказав Зеленський.
Деталі
Президент зазначив, що буде звертатися безпосередньо до народів світу, якщо лідери світу не докладатимуть усіх зусиль, щоб зупинити цю війну, цей геноцид.
"Звичайно, ми продовжуємо говорити з партнерами. З лідерами, парламентарями усіх країн, які знають, як допомогти Україні. У нас дуже насичена переговорна доба. Я говорив з президентом Литви Гітанасом Науседою. Народ Литви стоїть пліч-о-пліч з українцями завжди у цій боротьбі. Ми відчуваємо допомогу і цінуємо", - розповів Зеленський.
Також Зеленський говорив з президентом Європейської ради, нашим другом Шарлем Мішелем. Говорив і з прем’єр-міністром Індії паном Моді.
"Але є речі, які вирішуються не у переговорах. Які не залежать безпосередньо від нас. А тільки – від людяності, яка має перемогти у провідних столицях. Має перемогти страх. Має перемогти будь-які вигоди. І тоді ми побачимо, що українське небо – безпечне. Українські міста – розблоковані. Ми можемо зробити це разом, як люди зі світом. А якщо світ буде осторонь – він втратить себе. Назавжди. Бо є безумовні цінності. Для всіх однакові. Передусім це життя. Право на життя для кожного", - наголосив Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський розповів про цинічні вчинки російських військових. Окупанти не просто не дають коридору для вивезення, але ще й створюють смертельну небезпеку.