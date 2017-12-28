Красный Крест отправил в ОРДЛО более 73 тонн гумпомощи

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила на оккупированную часть Донбасса четыре грузовика с гуманитарным грузом на более чем 73,3 тонны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.