Красный Крест отправил в ОРДЛО более 73 тонн гумпомощи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Миссия Международного комитета Красного Креста отправила на оккупированную часть Донбасса четыре грузовика с гуманитарным грузом на более чем 73,3 тонны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории, линию разграничения пересекли 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом, а именно - продуктовые и гигиенические наборы, офисное оборудование общим весом более 73,3 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.
Напомним, Евросоюз предоставит 50 млн евро для поддержки Донбасса.