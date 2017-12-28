Червоний Хрест відправив в ОРДЛО понад 73 тонни гумдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста відправила на окуповану частину Донбасу чотири вантажівки з гуманітарним вантажем на понад 73,3 тонни. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території, лінію розмежування перетнули 4 вантажних автомобілі з гуманітарним вантажем, а саме - продуктові та гігієнічні набори, офісне обладнання загальною вагою понад 73,3 тонн від Місії Міжнародного комітету Червоний Хрест", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Євросоюз надасть 50 млн євро для підтримки Донбасу.