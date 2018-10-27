Красный крест направил на оккупированные территории Донбасса гумпомощь
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Вчера Международный комитет Красного Креста направил через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" гуманитарный груз на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на ВОТУ в направлении Донецка последовало 8 грузовых автомобилей со строительными материалами общим весом более 160 тонн. Гуманитарный груз направлен от Международного комитета Красного Креста", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, рассказали в ГПСУ, за минувшие сутки через КПВВ последовало более 49 тыс. человек и 6,2 тысячи транспортных средств.
Напомним, 25 октября Россия незаконно переместила на оккупированные территории так называемый гуманитарный конвой двумя автомобильными колоннами.
В связи с этим, МИД Украины направило ноту протеста Российской Федерации.