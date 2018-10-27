Красный крест направил на оккупированные территории Донбасса гумпомощь

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108360 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116310 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154729 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147989 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138210 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129039 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173812 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118143 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141694 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Красный крест направил на оккупированные территории Донбасса гумпомощь

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Вчера Международный комитет Красного Креста направил через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое" гуманитарный груз на временно оккупированные территории Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на ВОТУ в направлении Донецка последовало 8 грузовых автомобилей со строительными материалами общим весом более 160 тонн. Гуманитарный груз направлен от Международного комитета Красного Креста", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, рассказали в ГПСУ, за минувшие сутки через КПВВ последовало более 49 тыс. человек и 6,2 тысячи транспортных средств.

Напомним, 25 октября Россия незаконно переместила на оккупированные территории так называемый гуманитарный конвой двумя автомобильными колоннами.

В связи с этим, МИД Украины направило ноту протеста Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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