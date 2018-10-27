Близько 300 авто застрягли у чергах на КПВВ на Донбасі

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі знаходилося 290 транспортних засобів, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:"Майорське“ — 20/70; “Мар’їнка” — 0/50; “Новотроїцьке” — 35/40; “Гнутове” — 35/40“, — йдеться у повідомленні.

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Як відзначили у прес-службі, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил відкрились згідно графіку.

За минулу добу через КПВВ прослідувало понад 49 тисяч осіб та 6,2 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 10720 осіб та 1276 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 11926 осіб та 2045 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 9985 осіб та 1945 транспортних засобів; “Гнутове” — 4480 осіб та 1016 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 11985 осіб.

Як повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, протягом вересня 2018 року адмінмежу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 266 504 особи та 43 778 транспортних засобів. Порівняно з серпнем кількість перетинів цивільного населення зменшилось на 29,7%, транспортних засобів — на 23,9 %.

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