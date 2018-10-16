МінТОТ: за вересень адмінмежу з Кримом перетинали на 30% рідше

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Протягом вересня 2018 року адмінмежу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 266 504 особи та 43 778 транспортних засобів. Порівняно з серпнем кількість перетинів цивільного населення зменшилось на 29,7%, транспортних засобів — на 23,9 %, повідомляє УНН з посиланням на публікацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).