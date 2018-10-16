МінТОТ: за вересень адмінмежу з Кримом перетинали на 30% рідше
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Протягом вересня 2018 року адмінмежу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 266 504 особи та 43 778 транспортних засобів. Порівняно з серпнем кількість перетинів цивільного населення зменшилось на 29,7%, транспортних засобів — на 23,9 %, повідомляє УНН з посиланням на публікацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).
У повідомленні вказано, що контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду “Чонгар” у напрямку України перетнуло 113 148 осіб і 18 468 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку — 87 453 осіб та 15 536 одиниць транспортних засобів.
“КПВВ „Каланчак“ в напрямку України — 29 540 осіб та 3 267 одиниць транспортних засобів, у зворотному напрямку — 24 986 осіб та 2 856 одиниць транспортних засобів”, — зазначено у повідомленні.
КПВВ “Чаплинка” в напрямку України перетнуло 6 190 осіб і 1 875 одиниць транспортних засобів; у зворотному напрямку 5 187 особи та 1 776 одиниць транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму зафіксовано занепад та знищення виноградників на території Судакської долини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.