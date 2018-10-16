МинТОТ: за сентябрь админграницу с Крымом пересекали на 30% реже

В сообщении указано, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда “Чонгар” в направлении Украины пересекло 113 148 человек и 18 468 единиц транспортных средств, в обратном направлении — 87 453 человек и 15 536 единиц транспортных средств.

“КПВВ „Каланчак“ в направлении Украины — 29 540 человек и 3267 единиц транспортных средств, в обратном направлении — 24 986 человек и 2856 единиц транспортных средств”, — говорится в сообщении.

КПВВ “Чаплынка” в направлении Украины пересекло 6190 человек и 1875 единиц транспортных средств; в обратном направлении 5187 лица и 1776 единиц транспортных средств.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму зафиксировано падение и уничтожение виноградников на территории Судакской долины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.