МинТОТ: за сентябрь админграницу с Крымом пересекали на 30% реже
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В течение сентября 2018 года админграницу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 266 504 лица и 43 778 транспортных средств. По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 29,7%, транспортных средств — на 23,9%, сообщает УНН со ссылкой на публикацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ).
В сообщении указано, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда “Чонгар” в направлении Украины пересекло 113 148 человек и 18 468 единиц транспортных средств, в обратном направлении — 87 453 человек и 15 536 единиц транспортных средств.
“КПВВ „Каланчак“ в направлении Украины — 29 540 человек и 3267 единиц транспортных средств, в обратном направлении — 24 986 человек и 2856 единиц транспортных средств”, — говорится в сообщении.
КПВВ “Чаплынка” в направлении Украины пересекло 6190 человек и 1875 единиц транспортных средств; в обратном направлении 5187 лица и 1776 единиц транспортных средств.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму зафиксировано падение и уничтожение виноградников на территории Судакской долины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.