МинТОТ: за сентябрь админграницу с Крымом пересекали на 30% реже

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 55111 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115225 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123224 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162741 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151031 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139609 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129972 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177286 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118254 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141774 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Киев  •  УНН

 • 10125 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В течение сентября 2018 года админграницу в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 266 504 лица и 43 778 транспортных средств. По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 29,7%, транспортных средств — на 23,9%, сообщает УНН со ссылкой на публикацию Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ).

В сообщении указано, что контрольно-пропускной пункт въезда-выезда “Чонгар” в направлении Украины пересекло 113 148 человек и 18 468 единиц транспортных средств, в обратном направлении — 87 453 человек и 15 536 единиц транспортных средств.

“КПВВ „Каланчак“ в направлении Украины — 29 540 человек и 3267 единиц транспортных средств, в обратном направлении — 24 986 человек и 2856 единиц транспортных средств”, — говорится в сообщении.

КПВВ “Чаплынка” в направлении Украины пересекло 6190 человек и 1875 единиц транспортных средств; в обратном направлении 5187 лица и 1776 единиц транспортных средств.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму зафиксировано падение и уничтожение виноградников на территории Судакской долины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

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