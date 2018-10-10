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Окупаційна влада Криму знищує виноградники на півострові - МінТОТ

Окупаційна влада Криму знищує виноградники на півострові - МінТОТ

Київ • УНН

 • 8392 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. В окупованому Криму зафіксовано занепад та знищення виноградників на території Судакської долини. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб, передає УНН.

"За результатами спеціальної обробки даних з відкритих джерел та космічних знімків виявлено занепад виноградарства та знищення виноградників на території Судакської долини", - зазначили у відомстві.

За інформацією МінТОТ, після анексії Криму площа під виноградниками скоротилася на 46% і на сьогодні становить 397,8 га, хоча ще у 2012 році було під виноградниками 743,9 га площ.

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Як пояснили у міністерстві, до скорочення площ виноградників призвело, зокрема, заліснення виноградників деревами і кущами (17,4 га), не оброблення ділянок (17,6 га), викорчовування (59,4 га), прорідження (251,7 га).

"Одними з основних чинників погіршення ситуації є незаконні дії окупаційної влади на території АР Крим, зокрема це: незаконне відчуження земель, будівництво об’єктів інфраструктури і прокладення доріг на території виноградників, низький контроль окупаційної влади за землевпорядкуванням", - розповіли у МінТОТ.

Крім того, поінформували у відомстві, скоротилися площі плодоносних виноградників на окупованому півострові. Якщо станом на 1 січня 2013 року їхня площа становила 20,5 тис. га, то вже у 2017 році їх налічувалося лише 14,1 тис. га.

Як повідомляв УНН, в окупованому Криму сталася аварія з газовими турбінами SIEMENS. 

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