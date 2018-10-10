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Оккупационные власти Крыма уничтожает виноградники на полуострове - МинТОТ

Оккупационные власти Крыма уничтожает виноградники на полуострове - МинТОТ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. В оккупированном Крыму зафиксировано упадок и уничтожение виноградников на территории Судакской долины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, передает УНН.

"По результатам специальной обработки данных из открытых источников и космических снимков обнаружено упадок виноградарства и уничтожение виноградников на территории Судакской долины", - отметили в ведомстве.

По информации МинВОТ, после аннексии Крыма площадь под виноградниками сократилась на 46% и на сегодня составляет 397,8 га, хотя еще в 2012 году было под виноградниками 743,9 га площадей.

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Как пояснили в министерстве, к сокращению площадей виноградников привело, в частности, облесение виноградников деревьями и кустами (17,4 га), не обработка участков (17,6 га), выкорчевывание (59,4 га), разряжения (251,7 га) .

"Одними из основных факторов ухудшения ситуации незаконные действия оккупационных властей на территории АР Крым, в частности это: незаконное отчуждение земель, строительство объектов инфраструктуры и прокладка дорог на территории виноградников, низкий контроль оккупационных властей в отношении землеустройства", - рассказали в МинВОТ.

Кроме того, сообщили в ведомстве, сократились площади плодоносящих виноградников на оккупированном полуострове. Если по состоянию на 1 января 2013 года их площадь составляла 20,5 тыс. га, то уже в 2017 году их насчитывалось только 14,1 тыс. га.

Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму произошла авария с газовыми турбинами SIEMENS.

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