Около 300 авто застряли в очередях на КПВВ на Донбассе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108274 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116185 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154565 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147880 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138132 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129001 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173708 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118139 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Около 300 авто застряли в очередях на КПВВ на Донбассе

Около 300 авто застряли в очередях на КПВВ на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 6552 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе находилось 290 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/70; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 35/40", - говорится в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало более 49 000 человек и 6,2 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 10720 человек и 1276 транспортных средств; "Марьинка" - 11926 человек и 2045 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9985 человек и 1945 транспортных средств; "Гнутово" - 4480 человек и 1016 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11985 человек.

Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в течение сентября 2018 года админмежах в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 266 504 лица и 43 778 транспортных средств. По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 29,7%, транспортных средств - на 23,9%.

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