Около 300 авто застряли в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе находилось 290 транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/70; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 35/40; "Гнутово" - 35/40", - говорится в сообщении.
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Как отметили в пресс-службе, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись по графику.
За минувшие сутки через КПВВ проследовало более 49 000 человек и 6,2 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 10720 человек и 1276 транспортных средств; "Марьинка" - 11926 человек и 2045 транспортных средств; "Новотроицкое" - 9985 человек и 1945 транспортных средств; "Гнутово" - 4480 человек и 1016 транспортных средств; "Станица Луганская" - 11985 человек.
Как сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в течение сентября 2018 года админмежах в Херсонской области в обоих направлениях пересекли 266 504 лица и 43 778 транспортных средств. По сравнению с августом количество пересечений гражданского населения уменьшилось на 29,7%, транспортных средств - на 23,9%.