Червоний хрест направив на окуповані території Донбасу гумдопомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Учора Міжнародний комітет Червоного Хреста направив через контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду “Новотроїцьке” гуманітарний вантаж на тимчасово окуповані території Донбасу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до ТОТУ у напрямку Донецька прослідувало 8 вантажних автомобілів з будівельними матеріалами загальною вагою понад 160 тонн. Гуманітарний вантаж направлений від Міжнародного комітету Червоного Хреста”, — розповіли у відомстві.
Крім того, розповіли у ДПСУ, минулої доби через КПВВ прослідувало понад 49 тисяч осіб та 6,2 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, 25 жовтня Росія незаконно перемістила на окуповані території так званий гуманітарний конвой двома автомобільними колонами.
У зв’язку з цим, МЗС України надіслало ноту протесту Російській Федерації.