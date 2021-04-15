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"Красные" зоны COVID-19 сместились на восток Украины - ЦОЗ

"Красные" зоны COVID-19 сместились на восток Украины - ЦОЗ

Киев  •  УНН

 • 18484 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина уже прошла пик заболеваемости COVID-19, а “красные” зоны сместились с запада на восток. Об этом сообщил генеральный директор Центра общественного здоровья Украины Роман Родына во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сейчас мы видим, что Украина уже прошла пик заболеваемости... Сейчас мы наблюдаем спад заболеваемости. Две области: Ивано-Франковская и Закарпатская — вышли из „красной“ зоны. А „красные“ зоны более сместились на восток Украины”, — рассказал Родына.

По его словам, в 2021 году по сравнению с 2020 годом в три раза вырос показатель заболеваемости COVID-19. В частности, если с 3 марта по 31 декабря 2020 года заражались чуть более 1 млн украинцев, то только за 3,5 месяца 2021 года заболели 808 тыс. человек.

Кроме того, показатель смертности от COVID-19 вырос с 1,7% в 2020 году до 2,3% по состоянию на апрель 2021 года.

Дополнение

Сегодня, 15 апреля на территории Полтавской области ввели ограничительные противоэпидемические мероприятия “красного” уровня эпидемической опасности, в связи с чем будет применен ряд запретов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавируса в Украине постепенно стабилизируется — эпидемия идет на спад.

В Украине зафиксировано уже 1,9 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 14 апреля, — 16,4 тысяч, самая большая цифра с начала недели. Высокий показатель летальных случаев за сутки — 433. Госпитализаций несколько меньше, чем вчера, но до сих пор более 4 тысяч.

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