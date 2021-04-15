"Червоні" зони COVID-19 змістилися на схід України - ЦГЗ

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“Наразі ми бачимо, що Україна вже пройшла пік захворюваності...Наразі ми спостерігаємо спад захворюваності. Дві області: Івано-Франківська та Закарпатська — вийшли з „червоної“ зони. Натомість „червоні“ зони більш змістилася на схід України”, — розповів Родина.

За його словами, у 2021 році в порівнянні з 2020 роком втричі зріс показник захворюваності на COVID-19. Зокрема, якщо з 3 березня по 31 грудня 2020 року інфікувалися трохи більше як 1 млн українців, то лише за 3,5 місяці 2021 року захворіли 808 тис. осіб.

Окрім того, показник смертності від COVID-19 зріс від 1,7% у 2020 році до 2,3% станом на квітень 2021 року.

Доповнення

Сьогодні, 15 квітня на території Полтавської області запровадили обмежувальні протиепідемічні заходи “червоного” рівня епідемічної небезпеки, у зв’язку з чим буде застосований ряд заборон.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що ситуація із коронавірусом в Україні поступово стабілізується — епідемія іде на спад.

В Україні зафіксовано вже 1,9 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 14 квітня, — 16,4 тисячі, найбільша цифра з початку тижня. Високий показник летальних випадків за добу — 433. Госпіталізацій дещо менше, ніж учора, але досі понад 4 тисячі.