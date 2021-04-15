Полтавська область увійшла до “червоної” зони: які обмеження діють
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сьогодні на території Полтавської області запровадили обмежувальні протиепідемічні заходи “червоного” рівня епідемічної небезпеки, у зв’язку з чим буде застосований ряд заборон. Про це йдеться на сайті ОДА Полтавщини, пише УНН.
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Зокрема, заборонена діяльність барів, ресторанів, кафе, окрім доставки, їжі на виніс та закладів громадського харчування в аеропорту, діяльність спортзалів, ТРЦ, фітнес-центрів, басейнів.
Обмежили проведення усіх масових заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів.
Усі школярі, діти в садочка та студенти, крім 6-курсників та інтернів що здобувають освіту за медичними напрямами і задіяні у подоланні наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19, переходять на дистанційне навчання.
Доповнення
У Полтавській області за 14 квітня було зафіксовано 900 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, а загалом — 63 412.
Загалом в Україні зафіксовано вже 1,887 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 13 квітня, — 14,5 тисячі, що більше, ніж напередодні.
За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС, раніше у Житомирській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Одеській областях було запроваджено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Києві діє фактично локдаун до 16 квітня.