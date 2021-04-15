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Полтавская область присоединилась к “красной” зоне: какие ограничения действуют

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Сегодня на территории Полтавской области ввели ограничительные противоэпидемические меры “красного” уровня эпидемической опасности, в связи с чем будет применен ряд запретов. Об этом говорится на сайте ОГА Полтавской области, пишет УНН.

Детали

В частности, запрещена деятельность баров, ресторанов, кафе, кроме доставки еды на вынос и заведений общественного питания в аэропорту, деятельность спортзалов, ТРЦ, фитнес-центров, бассейнов.

Ограничили проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

Все школьники, дети в садик и студенты, кроме 6-курсник и интернов что получают образование по медицинским направлениям и задействованы в преодолении последствий острой респираторной болезни COVID-19, переходят на дистанционное обучение.

Дополнение

В Полтавской области за 14 апреля было зафиксировано 900 случаев коронавирусной болезни COVID-19, а в целом — 63 412.

Всего в Украине зафиксировано уже 1,887 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 апреля, — 14,5 тысячи, что больше, чем накануне.

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, ранее в Житомирской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской, Сумской и Одесской областях были введены “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Киеве действует фактически локдаун до 16 апреля.

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