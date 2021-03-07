Красная зона: на Закарпатье для работников критической инфраструктуры организуют спецперевозки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Закарпатской области для работников критической инфраструктуры будут организованы маршруты специальных перевозок, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
Так, глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков дал поручение безотлагательно сформировать маршруты специальных перевозок работников критической инфраструктуры.
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"Согласно распоряжению райгосадминистрациям, исполнительным органам местных советов, руководителям соответствующих медицинских учреждений и автомобильным перевозчикам пассажиров необходимо до 8:00 часов 8 марта 2021 года обеспечить заключение договоров по перевозке персонала автобусными маршрутами специальных перевозок с последующим информированием органов Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области", - говорится на странице в Facebook Закарпатской облгосадминистрации.
Что было раньше
На территории Закарпатской области с 8 марта устанавливаются карантинные ограничения высокого - "красного" - уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.
"Укрзализныця" ограничивает высадку и посадку, а также продажу билетов на Закарпатье в связи с введением в регионе усиленного карантина.
Главе Закарпатской облгосадминистрации Анатолию Полоскову из Киева поручено установить причины роста заболеваемости на Закарпатье.