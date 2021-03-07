Червона зона: на Закарпатті для працівників критичної інфраструктури організують спецперевезення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Закарпатській області для працівників критичної інфраструктури буде організовано маршрути спеціальних перевезень, передає УНН із посиланням на пресслужбу Закарпатської ОДА.

Так, голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков дав доручення невідкладно сформувати маршрути спеціальних перевезень працівників критичної інфраструктури.

Цитата: 

"Відповідно до розпорядження райдержадміністраціям, виконавчим органам місцевих рад, керівникам відповідних медичних закладів і автомобільним перевізникам пасажирів необхідно до 8:00 год. 8 березня 2021 року забезпечити укладення договорів з перевезень персоналу автобусними маршрутами спеціальних перевезень із подальшим інформуванням органів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області", - йдеться на сторінці у Facebook Закарпатської облдержадміністрації.

Що було раніше 

На території Закарпатської області з 8 березня встановлюються карантинні обмеження найвищого - "червоного" - рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"Укрзалізниця" обмежує висадку і посадку, а також продаж квитків на Закарпатті у зв'язку з введенням в регіоні посиленого карантину.

Голові Закарпатської облдержадміністрації Анатолію Полоскову з Києва доручено встановити причини зростання захворюваності на Закарпатті.

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