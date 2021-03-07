Червона зона: на Закарпатті для працівників критичної інфраструктури організують спецперевезення

Так, голова Закарпатської облдержадміністрації Анатолій Полосков дав доручення невідкладно сформувати маршрути спеціальних перевезень працівників критичної інфраструктури.

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"Відповідно до розпорядження райдержадміністраціям, виконавчим органам місцевих рад, керівникам відповідних медичних закладів і автомобільним перевізникам пасажирів необхідно до 8:00 год. 8 березня 2021 року забезпечити укладення договорів з перевезень персоналу автобусними маршрутами спеціальних перевезень із подальшим інформуванням органів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області", - йдеться на сторінці у Facebook Закарпатської облдержадміністрації.

Що було раніше

На території Закарпатської області з 8 березня встановлюються карантинні обмеження найвищого - "червоного" - рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"Укрзалізниця" обмежує висадку і посадку, а також продаж квитків на Закарпатті у зв'язку з введенням в регіоні посиленого карантину.

Голові Закарпатської облдержадміністрації Анатолію Полоскову з Києва доручено встановити причини зростання захворюваності на Закарпатті.