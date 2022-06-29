Июнь уйдет с дождями: где ждать непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Украинцев предупредили, что 30 июня, кроме западных и большинства восточных областей, ожидаются грозы, в центральных и южных областях в отдельных районах град и шквалы. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"30 июня в северных, центральных, южных и Харьковской областях кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 15-20°, на востоке страны 11-16°; днем 25-30°, в западных областях 31-36°.
При этом 30 июня в западных, южных, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-20°, днем 27-29°.