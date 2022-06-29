Червень піде з дощами: де очікувати негоди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Українців попередили, що 30 червня, крім західних і більшості східних областей, очікуються грози, у центральних та південних областях в окремих районах град і шквали. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
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"30 червня у північних, центральних, південних і Харківській областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-20°, на сході країни 11-16°; вдень 25-30°, у західних областях 31-36°.
При цьому 30 червня у західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-20°, вдень 27-29°.