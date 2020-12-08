Чернов опроверг слухи о том, что готов стать заместителем министра внутренних дел вместо поста председателя Харьковского облсовета

Сергей Чернов заявил, что накануне первой сессии Харьковского облсовета стали множиться домыслы о кулуарных договоренностях относительно того, кто возглавит этот орган местного самоуправления. А также о гипотетической готовности Чернова снять свою кандидатуру в обмен “на должность первого заместителя председателя областного совета, первого заместителя председателя облгосадминистрации, заместителя Министра внутренних дел...”.

Политик иронически отметил, что с интересом прочел эту информацию в социальных сетях и СМИ “Очень интересно. Ценю внимание к своей скромной личности. Впрочем, должен разочаровать любителей конструировать сложные умозрительные комбинации и просить их не использовать мое имя и должность для того, чтобы создавать сенсацию на ровном месте. Считаю необходимым напомнить, что я шел на выборы в областной совет от „Блока Кернеса Успешный Харьков“ и высоко ценю поддержку избирателей, которые оказали доверие мне и, прежде всего, нашей политической силе”, — прокомментировал эти предположения Чернов.

В Блоке Кернеса сегодня также подтвердили, что не видят во главе Харьковского облсовета никого, кроме Сергея Чернова, за которого проголосовали и отдали свои подписи 43 члена областной депутатской фракции из 45 (всего во фракции 46 чел, но Чернов за себя не голосовал). Напомним, что “Блок Кернеса-Успешный Харьков” является самой крупной фракцией в облсовете, объединяя 46 депутатов из 120, тогда как у партии власти “Слуга народа” лишь 17 мандатов.

СМИ также сообщают, что на депутатов Харьковского облсовета оказывается давление, чтобы вместо Сергея Чернова от победившего “Блока Кернеса — Успешный Харьков”, председателем стал Артур Товмасян, депутат облсовета от “Слуги народа”. При этом партия “Слуга народа” официально выдвинула другого кандидата — заместителя главы ХОГА Егорову-Луценко. По мнению обозревателей политического сегмента украинского Telegram: “Харьковские областные депутаты коллективно обтекают — в Киеве их не ставят ни в грош и швыряют об пол пачками. Причем не только победителей местных выборов из „Блока Кернеса-Успешный Харьков“ с их 46 мандатами, но и партию власти — „Слуг народа“. На депутатов давят по жесткому, плановое заседание фракции „Успешных“ аврально перенесли на вечер вторника 8 декабря. Но голосов за киевского назначенца там никто не даст... Сейчас очень многие в Харьковском облсовете сильно думают, как бы экстренно прихватить какой-нибудь „ковид“. Чтобы не таскать каштаны из огня для „хитросделанных“ ребят и не нести потом ответственность за чужие схематозы, хотя сейчас многим обещают „золотые горы“ в будущем, если они поддержат их кандидата”.