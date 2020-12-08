Чернов спростував чутки про те, що готовий стати заступником міністра внутрішніх справ замість посади голови Харківської облради

Сергій Чернов заявив, що напередодні першої сесії Харківської облради стали множитися домисли про кулуарні домовленості щодо того, хто очолить цей орган місцевого самоврядування. А також про гіпотетичну готовності Чернова зняти свою кандидатуру в обмін "на посаду першого заступника голови обласної ради, першого заступника голови обласної державної адміністрації, заступника Міністра внутрішніх справ ...".

Політик іронічно зазначив, що з цікавістю прочитав цю інформацію в соціальних мережах та ЗМІ "Дуже цікаво. Ціную увагу до своєї скромної особи. Втім, мушу розчарувати любителів конструювати складні умоглядні комбінації і просити їх не використовувати моє ім'я і посаду для того, щоб створювати сенсацію на рівному місці. Вважаю за необхідне нагадати, що я йшов на вибори в обласну раду від "Блоку Кернеса Успішний Харків" і високо ціную підтримку виборців, які надали довіру мені і, перш за все, нашій політичній силі ", - прокоментував ці припущення Чернов.

У Блоці Кернеса сьогодні також підтвердили, що не бачать на чолі Харківської облради нікого, крім Сергія Чернова, за якого проголосували і віддали свої підписи 43 члена обласної депутатської фракції з 45 (всього у фракції 46 чол, але Чернов за себе не голосував). Нагадаємо, що "Блок Кернеса-Успішний Харків" є найбільшою фракцією в облраді, об'єднуючи 46 депутатів з 120, тоді як у партії влади "Слуга народу" лише 17 мандатів.

ЗМІ також повідомляють, що на депутатів Харківської облради чиниться тиск, щоб замість Сергія Чернова від переміг "Блоку Кернеса - Успішний Харків", головою став Артур Товмасян, депутат облради від "Слуги народу". При цьому партія "Слуга народу" офіційно висунула іншого кандидата - заступника голови ХОДА Єгорову-Луценко. На думку оглядачів політичного сегмента українського Telegram: "Харківські обласні депутати колективно обтікають - в Києві їх не ставлять ні в гріш і кидають об підлогу пачками. Причому не тільки переможців місцевих виборів з "Блоку Кернеса-Успішний Харків" з їх 46 мандатами, а й партію влади - "Слуг народу". На депутатів тиснуть за жорстким, планове засідання фракції "Успішних" аврально перенесли на вечір вівторка 8 грудня. Але голосів за київського призначенця там ніхто не дасть ... Зараз дуже багато в Харківській облраді сильно думають, як би екстрено прихопити який-небудь "ковід". Щоб не тягати каштани з вогню для "хітросделанних" хлопців і не нести потім відповідальність за чужі схематози, хоча зараз багатьом обіцяють "золоті гори" в майбутньому, якщо вони підтримають їх кандидата ".