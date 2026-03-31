Черноморский порт провел первый онлайн-аукцион по продаже услуг

ГП "Морской торговый порт "Черноморск" провел на Prozorro.Продажи первый в Украине аукцион по продаже услуг перевалки минудобрений. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Черноморский порт успешно провел первый в Украине аукцион по продаже услуг перевалки через Prozorro.Продажи. Это важный шаг к новой модели работы государственных портов - открытой, конкурентной и понятной для бизнеса - говорится в сообщении.

Отмечается, что за лот по перевалке минеральных удобрений соревновались пять участников. Победителем торгов стало ООО "Теус терминал" с предложением 220 грн за тонну перевалки, тогда как стартовая стоимость услуги на торгах составляла 197 грн за тонну.

По условиям торгов, порт предоставит услуги по перевалке 50 тыс. тонн грузов до 30 сентября 2026 года.

Отмечается, что услуги по перевалке Черноморский порт продает через открытые торги впервые в экспериментальном порядке. Кулеба подчеркнул, что этот успешный кейс создает основу для масштабирования таких механизмов на всю морскую отрасль.

