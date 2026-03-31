Чорноморський порт провів перший онлайн-аукціон з продажу послуг
Київ • УНН
Держпорт провів аукціон на перевалку 50 тисяч тонн міндобрив. Переможець запропонував 220 гривень за тонну, що перевищило стартову ціну лота.
ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" провів на Prozorro.Продажі перший в Україні аукціон з продажу послуг перевантаження міндобрив. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Чорноморський порт успішно провів перший в Україні аукціон з продажу послуг перевантаження через Prozorro.Продажі. Це важливий крок до нової моделі роботи державних портів - відкритої, конкурентної та зрозумілої для бізнесу
Наголошується, що за лот з перевантаження мінеральних добрив змагалися п’ять учасників. Переможцем торгів стало ТОВ "Теус термінал" з пропозицією 220 грн на тонну перевантаження, тоді як стартувала вартість послуги на торгах із 197 грн за тонну.
За умовами торгів, порт надасть послуги з перевантаження 50 тис. тонн вантажів до 30 вересня 2026 року.
Зазначається, що послуги з перевантаження Чорноморський порт продає через відкриті торги вперше в експериментальному порядку. Кулеба підкреслив, що цей успішний кейс створює основу для масштабування таких механізмів на всю морську галузь.
