Чорноморський порт провів перший онлайн-аукціон з продажу послуг

Київ • УНН

 • 382 перегляди

Держпорт провів аукціон на перевалку 50 тисяч тонн міндобрив. Переможець запропонував 220 гривень за тонну, що перевищило стартову ціну лота.

ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" провів на Prozorro.Продажі перший в Україні аукціон з продажу послуг перевантаження міндобрив. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Чорноморський порт успішно провів перший в Україні аукціон з продажу послуг перевантаження через Prozorro.Продажі. Це важливий крок до нової моделі роботи державних портів - відкритої, конкурентної та зрозумілої для бізнесу

- йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за лот з перевантаження мінеральних добрив змагалися п’ять учасників. Переможцем торгів стало ТОВ "Теус термінал" з пропозицією 220 грн на тонну перевантаження, тоді як стартувала вартість послуги на торгах із 197 грн за тонну.

За умовами торгів, порт надасть послуги з перевантаження 50 тис. тонн вантажів до 30 вересня 2026 року.

Зазначається, що послуги з перевантаження Чорноморський порт продає через відкриті торги вперше в експериментальному порядку. Кулеба підкреслив, що цей успішний кейс створює основу для масштабування таких механізмів на всю морську галузь.

Ольга Розгон

Економіка