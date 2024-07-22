По Черниговской области за прошедшую неделю российские войска ударили 38 раз, зафиксировано 169 взрывов, атаковали критическую инфраструктуру, административный объект и многоэтажку, у двух человек на фоне стресса произошел гипертонический криз. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

За прошедшую неделю враг 38 раз обстрелял 21 населенный пункт области. Зафиксировано 169 взрывов. Страна-террорист нанесла удар по критической инфраструктуре области. В Нежинской ТГ поврежден административный объект и многоэтажка (18 квартир). На месте работают все соответствующие службы. К счастью, ранений гражданские не получили, однако, у двух человек на фоне стресса случился гипертонический криз - сообщил Чаус в Telegram.

По его словам, враг по области применяет различные виды вооружения, в частности ракеты и дроны.

Войска рф нанесли удары из FPV-дронов, минометов и артиллерии по пограничью Черниговщины