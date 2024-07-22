В течение суток российские войска нанесли удары из FPV дронов, минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 40 взрывов. Об этом сообщает Госпогранслужба. Северная граница, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

Новгород-Северская община: 8 взрывов (приходы FPV-дронов и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Прогресс.

Семеновская громада: 32 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм, FPV-дронов и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Галагановка, Лесковщина и Заречье.

Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.

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