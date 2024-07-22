Киев • УНН
российские войска нанесли удары по пограничью Черниговской области из FPV-дронов, минометов и артиллерии. Зафиксировано 40 взрывов в Новгород-Северской и Семеновской общинах.
В течение суток российские войска нанесли удары из FPV дронов, минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 40 взрывов. Об этом сообщает Госпогранслужба. Северная граница, пишет УНН.
российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства,
Детали
Новгород-Северская община: 8 взрывов (приходы FPV-дронов и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Прогресс.
Семеновская громада: 32 взрыва (приходы, вероятно из миномета 120 мм, FPV-дронов и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Галагановка, Лесковщина и Заречье.
Информация о погибших или травмированных лицах, в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.
Беспилотники ГУР нанесли удар по НПЗ в краснодарском крае - источники22 июля 2024, 06:06 • 19928 просмотров