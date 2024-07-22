В результате операции Главного управления разведки министерства обороны Украины в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе туапсе краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар. Об этом УНН сообщили свои источники.

Детали

Как сообщают источники в военной разведке, БПЛА в небе над туапсе были зафиксированы около 3:30 по местному времени. По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки вражеское ПВО пыталось сбить сразу четыре дрона-камикадзе. Позже, около 6:25 в районе НПЗ прозвучало еще как минимум два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

В общем сообщается по крайней мере о 8 БПЛА, которые атаковали НПЗ. Как отмечает пропагандистское СМИ "Russia Today", в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ.

Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессора пока уточняются.

Ранее сообщалось, что территорию россии в ночь на 22 июля атаковали дроны. По данным российских СМИ, в туапсе, что в краснодарском крае, возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Также БПЛА ударили по военному аэродрому в морозовске ростовской области. Тем временем в минобороны рф уверяют о якобы сбитии 75 дронов.

Справочно

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) - российское нефтеперерабатывающее предприятие в краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" - ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 млн. тонн в год.