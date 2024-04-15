Черниговская область подверглась двум ударам врага из миномета: зафиксировано 4 взрыва

Российские войска за прошедшие сутки дважды обстреляли пограничье Черниговской области, вызвав 4 взрыва, сообщили в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска в двух случаях нанесли удары из различного минометов по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 4 взрыва", - сообщили в региональном представительстве в Facebook.

Вражеские обстрелы зафиксированы:

Новгород-Северская громада: 2 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) по н.п. Гремяч.

Семеновская община: 2 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Блешня.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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