"Черкасские Обезьяны" уступили "Днепру"
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 5 февраля. УНН. "Черкасские Обезьяны" не смогли пробиться в Финал Четырех FreezeOil Кубка Украины, потерпев выездное поражение от "Днепра". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе БК "Черкасские Обезьяны".
В "Обезьян" стоит отметить результативный выход Кольченко, который с 9 очками стал самым результативным в первой половине и помог черкасской команде уйти на большой перерыв, имея 1-очковое преимущество.
Третья десятиминутка также проходила в равной борьбе: "Днепр" больше загружал "краску", а "Обезьяны" неплохо атаковали из-за дуги, где хозяева оставляли им пространство для свободных бросков.
Ключевой стала четвертая десятиминутка, уже в дебюте которой подопечные Журавлева сумели организовать рывок. Серия точных трехочковых бросков в исполнении Шунделя, Мишулы и Луны быстро сделали преимущество "Днепра" двусмысленной.
Когда «обезьянам» удалось немного сократить отрыв и оставить от преимущества соперника 7 очков важнейший дальний бросок снова реализовал Мишула, фактически поставив точку в этом матче. Окончательный счет - 66:60.
"Днепр" дожал "Обезьян" после большого перерыва и стал последним участником "Финала четырех" FreezeOil Кубка Украины.
Напомним, экс-баскетболист "Кривбасса" Д.Тихонов перешел в "Черкасских обезьян" .