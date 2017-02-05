"Черкасские Обезьяны" уступили "Днепру"

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 9410 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 51176 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 116912 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 122522 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 133188 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 151120 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 162082 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124694 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139312 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190057 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
5.7м/с
54%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 8436 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 10355 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 12094 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 10284 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 12567 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 9412 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 195542 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 250748 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 452306 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 404381 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29940 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 29454 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 44004 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 66170 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 73212 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

"Черкасские Обезьяны" уступили "Днепру"

Киев • УНН

 • 1921 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 5 февраля. УНН. "Черкасские Обезьяны" не смогли пробиться в Финал Четырех FreezeOil Кубка Украины, потерпев выездное поражение от "Днепра". Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе БК "Черкасские Обезьяны".

"Черкасские Обезьяны" уступили "Днепру"

В "Обезьян" стоит отметить результативный выход Кольченко, который с 9 очками стал самым результативным в первой половине и помог черкасской команде уйти на большой перерыв, имея 1-очковое преимущество.

Третья десятиминутка также проходила в равной борьбе: "Днепр" больше загружал "краску", а "Обезьяны" неплохо атаковали из-за дуги, где хозяева оставляли им пространство для свободных бросков.

Ключевой стала четвертая десятиминутка, уже в дебюте которой подопечные Журавлева сумели организовать рывок. Серия точных трехочковых бросков в исполнении Шунделя, Мишулы и Луны быстро сделали преимущество "Днепра" двусмысленной.

Когда «обезьянам» удалось немного сократить отрыв и оставить от преимущества соперника 7 очков важнейший дальний бросок снова реализовал Мишула, фактически поставив точку в этом матче. Окончательный счет - 66:60.

"Днепр" дожал "Обезьян" после большого перерыва и стал последним участником "Финала четырех" FreezeOil Кубка Украины.

Напомним, экс-баскетболист "Кривбасса" Д.Тихонов перешел в "Черкасских обезьян" .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.92
Bitcoin
$79,448.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.41
Золото
$3,028.55
Ethereum
$1,577.14