“Черкаські Мавпи” поступилися “Дніпру”
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 5 лютого. УНН. “Черкаські Мавпи” не змогли пробитися у Фінал Чотирьох FreezeOil Кубка України, зазнавши виїзної поразки від “Дніпра”. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі БК “Черкаські Мавпи”.
У “Мавп” варто відзначити результативний вихід Кольченка, який з 9 очками став найрезультативнішим у першій половині і допоміг черкаській команді піти на велику перерву, маючи 1-очкову перевагу.
Третя десятихвилинка також проходила в рівній боротьбі: “Дніпро” більше завантажував “фарбу”, а “Мавпи” непогано атакували з-за дуги, де господарі залишали їм простір для вільних кидків.
Ключовою стала четверта десятихвилинка, вже в дебюті якої підопічні Журавльова зуміли організувати ривок. Серія точних триочкових кидків у виконанні Шунделя, Мішули і Місяця швидко зробили перевагу “Дніпра” двозначною.
Коли “Мавпам” вдалося трохи скоротити відрив і залишити від переваги суперника 7 очок надважливий дальній кидок знову реалізував Мішула, фактично поставивши крапку в цьому матчі. Остаточний рахунок — 66:60.
“Дніпро” дотиснув “Мавп” після великої перерви і став останнім учасником “Фіналу чотирьох” FreezeOil Кубка України.
Нагадаємо, екс-баскетболіст “Кривбаса” Д.Тихонов перейшов до стану “Черкаських Мавп”.