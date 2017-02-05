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“Черкаські Мавпи” поступилися “Дніпру”

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 5 лютого. УНН. “Черкаські Мавпи” не змогли пробитися у Фінал Чотирьох FreezeOil Кубка України, зазнавши виїзної поразки від “Дніпра”. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі БК “Черкаські Мавпи”.

“Черкаські Мавпи” поступилися “Дніпру”

У “Мавп” варто відзначити результативний вихід Кольченка, який з 9 очками став найрезультативнішим у першій половині і допоміг черкаській команді піти на велику перерву, маючи 1-очкову перевагу.

Третя десятихвилинка також проходила в рівній боротьбі: “Дніпро” більше завантажував “фарбу”, а “Мавпи” непогано атакували з-за дуги, де господарі залишали їм простір для вільних кидків.

Ключовою стала четверта десятихвилинка, вже в дебюті якої підопічні Журавльова зуміли організувати ривок. Серія точних триочкових кидків у виконанні Шунделя, Мішули і Місяця швидко зробили перевагу “Дніпра” двозначною.

Коли “Мавпам” вдалося трохи скоротити відрив і залишити від переваги суперника 7 очок надважливий дальній кидок знову реалізував Мішула, фактично поставивши крапку в цьому матчі. Остаточний рахунок — 66:60.

“Дніпро” дотиснув “Мавп” після великої перерви і став останнім учасником “Фіналу чотирьох” FreezeOil Кубка України.

Нагадаємо, екс-баскетболіст “Кривбаса” Д.Тихонов перейшов до стану “Черкаських Мавп”.

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