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Черкасская область: для маленьких футболистов строят восемь футбольных полей

Черкасская область: для маленьких футболистов строят восемь футбольных полей

Киев  •  УНН

 • 10512 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. В Черкасской области продолжается строительство восьми новых футбольных мини-полей. Об этом сообщили УНН в Черкасской ОГА.

В облгосадминистрации уточнили, что в текущем году на территории области предусмотрено строительство футбольных полей в с. Гельмязов, с. Вознесенское, с. Лебедин, с. Паланка, г. Черкассы (2), с. Хижинцы, пгт Чернобай.

При этом, по данным ОГА, на сегодня продолжается реконструкция спортивной площадки с искусственным покрытием для игры в футбол (40 на 60) в г. Черкассы.

Напомним, в рамках реализации государственной программы по обеспечению доступности футбольной инфраструктуры, мини-поля строят во всех регионах Украины.

Так, в этом году для детей Херсонской области уже построили 10 футбольных мини-полей. В Ивано-Франковской области до конца года планируют открыть 16 полей.

В Кировоградской области, тем временем, появилось уже шесть новых таких площадок.

На днях об успешной реализации программы по строительству футбольных мини-полей заявили также в ФФУ.

"Федерация футбола приветствует такую ​​политику государства, ведь именно создание футбольной инфраструктуры является главным основанием развития юношеского футбола и физического воспитания украинской молодежи", - отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов.

В Федерации напомнили, что определили своей целью "реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине к 2020 году около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50-ти стадионов".

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