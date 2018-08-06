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Черкащина: для маленьких футболістів будують вісім футбольних полів

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У Черкаській області триває будівництво восьми нових футбольних міні-полів. Про це УНН повідомили у Черкаській ОДА.

В облдержадміністрації уточнили, що протягом поточного року на території області передбачено будівництво футбольних полів у с. Гельмязів, с. Вознесенське, с. Лебедин, с. Паланка, м. Черкаси (2), с. Хижинці, смт Чорнобай.

При цьому, за даними ОДА, на сьогодні триває реконструкція спортивного майданчики зі штучним покриттям для гри у футбол (40 на 60) у м. Черкаси.

Нагадаємо, в рамках реалізації державної програми із забезпечення доступності футбольної інфраструктури, міні-поля наразі будують у всіх регіонах України.

Так, цього року для дітей Херсонщини вже збудували 10 футбольних міні-полів. В Івано-Франківській області до кінця року планують відкрити 16 полів.

На Кіровоградщині, тим часом, з’явилося вже шість нових таких майданчиків.

Днями про успішну реалізацію програми із будівництва футбольних міні-полів заявили також у ФФУ.

“Федерація футболу вітає таку політику держави, адже саме створення футбольної інфраструктури є головним підґрунтям розвитку юнацького футболу та фізичного виховання української молоді”, — зазначив перший віце-президент ФФУ Олег Протасов.

У Федерації нагадали, що визначили собі за мету “реалізувати дуже амбітний "план Маршалла“, який передбачає появу в Україні до 2020 року близько 2 500 нових футбольних майданчиків, а також ще 50-ти стадіонів”.

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