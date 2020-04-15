Очередной футбольный чемпионат приостановили из-за пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Федерация футбола Бурунди объявила о временном приостановлении внутреннего чемпионата страны по футболу в свете пандемии коронавируса, что свидетельствует о полном прекращении местных соревнований по всей Африке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "ESPN".
Федерация планирует доиграть внутреннее первенство до конца мая месяца, чтобы не нарушать график состязательного процесса для континентальных турниров. До конца соревнований осталось провести три тура.
С 30 марта Бурунди была единственной африканской страной и одной из пяти в мире, которая продолжала проводить внутренние соревнования, несмотря на вспышку COVID-19.
Заметим, что сейчас в мире продолжают функционировать чемпионаты в четырех странах: Беларусь, Тайвань, Таджикистан и Никарагуа.