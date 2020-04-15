Черговий футбольний чемпіонат призупинили через пандемію коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Федерація футболу Бурунді оголосила про тимчасове призупинення внутрішнього чемпіонату країни з футболу в світлі пандемії коронавірусу, що свідчить про повне припинення місцевих змагань по всій Африці. Про це інформує УНН з посиланням на "ESPN".
Федерація планує дограти внутрішню першість до кінця травня місяця аби не порушувати графік змагального процесу для континентальних турнірів. До кінця змагань залишилось провести три тури.
З 30 березня Бурунді була єдиною африканською країною і однією з п'яти в світі, яка продовжувала проводити внутрішні змагання, незважаючи на спалах COVID-19.
Зауважимо, що наразі в світі продовжують функціонувати чемпіонати в чотирьох країнах: Білорусь, Тайвань, Таджикистан і Нікарагуа.