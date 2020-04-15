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Черговий футбольний чемпіонат призупинили через пандемію коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Федерація футболу Бурунді оголосила про тимчасове призупинення внутрішнього чемпіонату країни з футболу в світлі пандемії коронавірусу, що свідчить про повне припинення місцевих змагань по всій Африці. Про це інформує УНН з посиланням на "ESPN".

Черговий футбольний чемпіонат призупинили через пандемію коронавірусу

Федерація планує дограти внутрішню першість до кінця травня місяця аби не порушувати графік змагального процесу для континентальних турнірів. До кінця змагань залишилось провести три тури.

З 30 березня Бурунді була єдиною африканською країною і однією з п'яти в світі, яка продовжувала проводити внутрішні змагання, незважаючи на спалах COVID-19.

Зауважимо, що наразі в світі продовжують функціонувати чемпіонати в чотирьох країнах: Білорусь, Тайвань, Таджикистан і Нікарагуа.

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